Tekirdağ'da orman yangını: Oluşan hasar havadan görüntülendi Şarköy ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken büyük bölümü çam ormanı olan bölgede yanan alanların drone'la görüntülenmesi ile oluşan hasar gün yüzüne çıktı.