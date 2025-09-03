TEKNOFEST İstanbul başlıyor: Ziyaretçi kayıtları başladı

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği TEKNOFEST, bu yılın son durağı olan İstanbul'a geliyor.

17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festival, teknoloji meraklılarını bir araya getirecek sayısız etkinliğe ev sahipliği yapacak.

EŞSİZ DENEYİMLER SUNACAK

Festivalde ziyaretçileri, teknoloji yarışmalarından heyecan dolu hava gösterilerine, yenilikçi projelerin sergilendiği fuar alanlarından ilham verici söyleşilere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler bekliyor.

Bunların yanı sıra konserler, atölye çalışmaları, simülasyonlu deneyim alanları ve planetaryum gibi birçok farklı aktivite de yer alacak.

ZİYARETÇİ KAYITLARI BAŞLADI

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a girebilmek için tüm ziyaretçilerin online kayıt yaptırması zorunlu.

7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmazken, diğer tüm katılımcılar için ayrı bilet oluşturulması gerekiyor.

Festival alanı, 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçi giriş ve çıkışlarına açık olacak.