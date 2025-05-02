TEKNOFEST'in en dikkat çeken karesi: Cuma namazını birlikte kıldılar

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KKTC'de TEKNOFEST rüzgarı...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kapılarını ziyaretçilere açtı.

4 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen festival, başkent Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda düzenleniyor.

100 bin metrekarelik alana kurulu festival, 4 Mayıs’a kadar teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam edecek.

HEP BİRLİKTE CUMA NAMAZINI EDA ETTİLER

İkinci günde etkinlikler sürerken festival alanında görevliler, cuma namazını hep birlikte alanda kıldı.

BİLİM VE TEKNOLOJİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Namaz öncesinde verilen cuma hutbesinde bilim ve teknolojinin önemi üzerinde duruldu.

Hutbede, "Biz Müslümanlar gelişmeleri takip etmeli, çocuklarımızı ilme yönlendirmeli, faydalı işler üretmeli, bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmalıyız." ifadeleriyle bilim ve sanayinin toplum üzerindeki olumlu etkileri dile getirildi.

TEKNOFEST'İN EN DİKKAT ÇEKEN KARESİ

Festival alanında kılınan cuma nazına askeri personeller de iştirak etti.

O anlarda üst düzey askeri personelin namaz kıldığı anlar kameralara yansıdı.

GÜNDEM OLDU

Namazın ardından görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla fotoğraf karesi gündem oldu.