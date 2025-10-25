Tele 1'de kayyum sonrası yerli ve milli uçaklarımız tanıtıldı Kayyum atanan Tele 1 ekranlarında dün yapılan yayında yerli ve milli savunma sanayii alanındaki uçaklarımız tanıtılırken, TEKNOFEST'ten de görüntülere yer verildi.

Dün sabah saatlerinde dikkat çeken bir operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın casusluk soruşturması kapsamında; yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi. MERDAN YANARDAĞ GÖZALTINA ALINDI Soruşturma kapsamında da Merdan Yanardağ hakkında da "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü" suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Tele1 TV' nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı. TELE 1'E KAYYUM ATANDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiğini duyurdu. DİKKAT ÇEKEN YAYIN Kayyum atandıktan sonra Tele 1'de, TEKNOFEST gününden bir yayın yapılmaya başlandı. Yayında Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii alanındaki başarıları tek tek gösterildi ve anlatıldı.

