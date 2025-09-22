TELE1'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı skandal KJ: RTÜK harekete geçti

TELE1, skandallarına bir yenisi daha ekledi.

Dün gece "Gazze" başlığında ilerleyen programda, skandal bir KJ atıldı.

SKANDAL KJ

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine değinilen programda KJ'ye, "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazısı yansıtıldı.

Canlı yayında yaşanan olaya sosyal medyadan tepki yağdı.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Tepkiler sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu KJ'nin basit bir hata olarak açıklanamayacağını vurgulayarak gerekenin yapılacağını söyledi.

"KİRLİ BİR PROVOKASYONDUR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Gazze’de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile, mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış açık bir saldırıdır.



Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze’de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri, eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek; basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur.

"BU SAYGISIZLIĞIN HESABI EN AĞIR YAPTIRIMLARLA SORULACAKTIR"