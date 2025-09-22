TELE1'de yayınlanan KJ tepki çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da konuşmasında dünyanın dikkatini Gazze’de yaşanan insani krize ve bölgedeki şiddet olaylarına çekecek.

TELE1'DE SKANDAL KJ

TELE1'de de bu başlıkta ilerleyen programda skandal bir KJ atıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine değinilen programda KJ'ye, "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazısı yansıtıldı.

Canlı yayında yaşanan olaya sosyal medyadan tepki yağdı.