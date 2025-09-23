TELE1'deki skandal KJ için soruşturma: Merdan Yanardağ gözaltında 21 Eylül’de İstanbul’da yayın yapan ve programda ‘RTE’nin Netenyahu’dan farkı ne’ başlığını atan TELE 1 yöneticileri Merdan Yanardağ, İhsan Demir ve Musa Özuğurlu gözaltına alındı.