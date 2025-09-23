Abone ol: Google News

TELE1'deki skandal KJ için soruşturma: Merdan Yanardağ gözaltında

21 Eylül’de İstanbul’da yayın yapan ve programda ‘RTE’nin Netenyahu’dan farkı ne’ başlığını atan TELE 1 yöneticileri Merdan Yanardağ, İhsan Demir ve Musa Özuğurlu gözaltına alındı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 23.09.2025 15:39

TELE 1 skandal bir KJ'ye imza attı...

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine değinilen programda KJ'ye "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazısı yansıtıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

MERDAN YANARDAĞ ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yayında konuşan Merdan Yanardağ, skandal KJ için özür diledi.

GÖZALTINA ALINDI

TELE 1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile birlikte hakkında soruşturma açılan 3 kişi gözaltına alındı.

Merdan Yanardağ ile birlikte İhsan Demir ve Musa Özuğurlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi. 

