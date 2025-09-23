TELE1'deki skandal KJ için soruşturma: Merdan Yanardağ gözaltında

TELE 1 skandal bir KJ'ye imza attı...
ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine değinilen programda KJ'ye "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazısı yansıtıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
MERDAN YANARDAĞ ÖZÜR DİLEDİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından yayında konuşan Merdan Yanardağ, skandal KJ için özür diledi.
GÖZALTINA ALINDI
TELE 1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile birlikte hakkında soruşturma açılan 3 kişi gözaltına alındı.
Merdan Yanardağ ile birlikte İhsan Demir ve Musa Özuğurlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.