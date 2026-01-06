Temettü takvimi 2026: Ocak ayında temettü ödeyen hisseler

Borsada yatırım yapanlar için temettü takvimi yakından takip edilirken, Ocak ayıyla birlikte temettü dağıtımı yapacağını açıklayan şirketler de netleşmeye başladı.

Hisse sahipleri, hangi şirketlerin ne kadar temettü vereceğini ve ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor.

Şu ana kadar üç şirket temettü tutarları ve ödeme tarihlerini duyururken, Ocak 2026’da temettü verecek hisselere ilişkin detaylar yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

İşte, Ocak 2026 temettü takvimi...

OCAK 2026 TEMETTÜ VEREN HİSSELER

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

BIST kodu: ENKAI

Temettü tutarı: 0,7083 TL

Tarihi: 14.01.2026

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BIST kodu: OSMEN

Temettü tutarı: 0,0213 TL

Tarihi: 28.01.2026

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

BIST kodu: BEGYO

Temettü tutarı: 0,0215 TL

Tarihi: 16.02.2026