Temettü takvimi 2026: Ocak ayında temettü ödeyen hisseler

Borsada yatırım yapanlar için temettü takvimi yakından takip edilirken, Ocak ayıyla birlikte temettü dağıtımı yapacağını açıklayan şirketler de netleşmeye başladı.
Hisse sahipleri, hangi şirketlerin ne kadar temettü vereceğini ve ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor.
Şu ana kadar üç şirket temettü tutarları ve ödeme tarihlerini duyururken, Ocak 2026’da temettü verecek hisselere ilişkin detaylar yatırımcıların gündeminde yer alıyor.
İşte, Ocak 2026 temettü takvimi...
OCAK 2026 TEMETTÜ VEREN HİSSELER
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
BIST kodu: ENKAI
Temettü tutarı: 0,7083 TL
Tarihi: 14.01.2026
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BIST kodu: OSMEN
Temettü tutarı: 0,0213 TL
Tarihi: 28.01.2026
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: BEGYO
Temettü tutarı: 0,0215 TL
Tarihi: 16.02.2026