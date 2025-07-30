Temmuz ayı doğum yardımı ödemesi: Yeni doğum parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan destek ödemeleri kapsamında yer alan doğum yardımı ya da çocuk parası ödemeleri her ay annelerin hesaplarına yatırılıyor.

İlk çocuk için tek seferlik olarak ödenen doğum parası, sonraki çocuklar için aylık olarak yatırılıyor.

Bu kapsamda doğum parası ödemesi alan anneler Temmuz ayı ödemelerinin yatıp yatmadığı konusunda arayışlarını sürdürüyor.

Peki, Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?

TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, doğum yardımı başvurusu yapan ailelerin Temmuz ayına ait destek ödemeleri 31 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

2025 YENİ DOĞUM YARDIMI TUTARI

1. çocuk için tek seferlik 5.000 TL,

2. çocuk için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL,

3. ve üzeri çocuklar için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5.000 TL yardım yapılıyor.