Terörsüz Türkiye Komisyonu 16'ncı defa toplanıyor

Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarına devam ediyor.

PKK'nın Türkiye'den çekilme açıklamasının ardından Terörsüz Türkiye sürecinde bugün yine Ankara'da iki önemli toplantı yapılacak.

HAKAN FİDAN VE YILMAZ TUNÇ SUNUM YAPACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 16'ncı kez bir araya gelecek.

Komisyonda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak.

Bakan Fidan'ın özellikle SDG'nin Suriye'de merkezi hükümete entegrasyonu sürecinde gelinen noktayı paylaşması bekleniyor.

BAKAN TUNÇ HUKUKİ ADIMLARI ANLATACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da PKK'nın silah bırakmasının ardından atılması öngörülen hukuki adımlara yönelik komisyon üyelerine bilgi verecek.

Tunç toplantıya dair sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmış ve "toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz." demişti.

KOMİSYON RAPOR AŞAMASINA GEÇİYOR

Komisyon dinlemeleri tamamladıktan sonra rapor hazırlama aşamasına geçilecek. Olası yasal düzenlemeler de tavsiye şeklinde raporda yer alacak.