Terörsüz Türkiye Komisyonu bugün 2. kez toplanacak

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na çevrildi.
Komisyon üyeleri bugün ikinci kez bir araya gelecek.
İlk toplantısında çalışma usul ve esasları oy birliği ile kabul edilen komisyona Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.
Komisyonda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ilk bilgilendirmeler yapılacak.
BAKANLAR VE MİT BAŞKANI TOPLANTIYA KATILACAK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da toplantıya davet edildi.
Milli Savunma Bakanı Güler, komisyon öncesi TBMM çatısı altında gerçekleştirilen programda konuşmuş, Terörsüz Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerlendiğini söylemişti.
ÜYE SAYISI 51'E TAMAMLANACAK
Saat 14.00'de toplanacak komisyona katılmayan İYİ Parti'den boşalan 3 üyelik için de siyasi partilerden isim isteneceği öğrenildi.
Böylece 48 olan üye sayısı 51'e tamamlanış olacak.