Terörsüz Türkiye Komisyonu, ‘Cumartesi Anneleri' ve ‘Barış Anneleri'ni dinledi

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, beşinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Cumartesi Anneleri ve kayıp yakınları, gözaltında kaybolan yakınlarının akıbetini açıklama ve adalet taleplerini paylaştı.

İKBAL EREN YARICI: "AĞABEYİMİN KAYBININ SORUMLULARI BELLİ"

Cumartesi Annelerinden İkbal Eren Yarıcı, ağabeyinin 1980’de gözaltına alındığını ve ortadan kaybolduğunu anlattı. Yarıcı, “Hayretin Eren ve tüm kayıplar faili meçhul değildir. Ağabeyimin kaybının sorumluları bellidir. Faillerin yargılanmasını ve akıbetinin açıklanmasını istiyorum” dedi. Yarıcı, aynı dönemde Nurettin Yedigöz, Süleyman Cihan ve Mustafa Asım Hayrullahoğlu’nun da kaybolduğunu hatırlattı.

MASİDE OCAK KIŞLAKÇI: GÖZALTINDA KAYBOLAN AĞABEY

Maside Ocak Kışlakçı, ağabeyinin 21 Mart 1995’te gözaltına alındığını ve ailesinin tüm resmi mercilere başvurmasına rağmen emniyet ve valiliğin ağabeyinin varlığını inkar ettiğini aktardı. 58 gün sonra Adli Tıp Kurumu’nda işkence izleri görülen ağabeyinin cansız bedeni bulundu. Kışlakçı, Galatasaray Meydanı’nda uygulanan 10 kişi sınırlamasıyla ilgili de, “Bu sınırlama, kayıp yakınlarının haklarını aramasını engelliyor” diye konuştu.

BESNA TOSUN: BABASININ GÖZALTINDA KAYBI VE TRAVMALAR

Besna Tosun, babası Fehmi Tosun’un 19 Ekim 1995’te gözaltına alındığını ve bir daha haber alınamadığını anlattı. Tosun, Diyarbakır Lice’de köylerinin basılması ve dedesinin katledilmesi gibi travmatik deneyimlerini de paylaştı:

“Bütün hayatımız elimizden alındı. Gözaltında kaybedilen yakınlarımızın akıbeti açıklanmalı, adalet sağlanmalı”

TALEPLER: HAKİKAT, ADALET VE KURUMSAL REFORM

Tosun ve diğer kayıp yakınları, hakikatlerin açığa çıkarılmasını, faillerin yargılanmasını ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımının uygulanmamasını talep etti. Ayrıca, anma alanları oluşturulması, kamusal özür ve hatırlama mekanlarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladılar.

"ÖCALAN MECLİS'E GELSİN"

Barış Annelerinden Rebia Kıran da Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılarak Meclis’e gelmesini talep etti.