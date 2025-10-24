Terörsüz Türkiye komisyonu, Hakan Fidan ve Yılmaz Tunç'u dinleyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci sürüyor.

Süreç kapsamında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kuruldu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin önerisiyle kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi ismi verilen komisyon, birçok ismi ve kurumu dinlemeye devam ediyor.

BU kapsamda da Komisyonu'nun, 30 Mart Perşembe günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u dinlemek için toplanacağı açıklandı.

SABAH BAKAN FİDAN, ÖĞLEDEN SONRA BAKAN TUNÇ DİNLENECEK

Komisyonun 16'ncı toplantısının 30 Ekim saat 11.00'de başlayacak ilk oturumunda konuşacak olan Bakan Fidan'ın, bölgedeki son gelişmeleri ve süreçte gelinen aşma hakkında bilgilendirmede bulunması bekleniyor.

Saat 13.00'teki ikinci oturumda ise Bakan Tunç'un, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'e getirilecek olan kanun teklifine ve sürece dair yasal düzenlemelere ilişkin sunum da bulunacağı bildirildi.