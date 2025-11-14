Terörsüz Türkiye Komisyonu yeniden toplanacak

- Terörsüz Türkiye Komisyonu, 18 Kasım Salı günü tekrar toplanacak.
- Geçen hafta ertelenen toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MIT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.
- Toplantıda, PKK'nın silah bırakma süreci ve son raporlar değerlendirilecek.
Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis'te bir komisyon kuruldu.
Kurulan komisyon geçtiğimiz hafta toplantısını ertelemişti.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, içinde 20 personel bulunan TSK'ya askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi nedeniyle ertelenmişti.
YENİ TOPLANTI GÜNÜ BELLİ OLDU
Komisyonun, 18 Kasım Salı günü toplanacağı açıklandı.
BAKANLAR VE KALIN SUNUM YAPACAK
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek 17. toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.
3 ismin sunumunda, PKK'nın silah bırakma süreci ve sahadan gelen son raporlar konusunda komisyona bilgi vermesi bekleniyor.
Toplantının basına açık olup olmayacağı konusunda ise oylama yapılacak.