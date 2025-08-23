Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda eski Meclis başkanları dinlenecek

Türkiye Yüzyılı taçlandırılıyor, ülkemiz için büyük ur haline gelen terör sorunu sona eriyor, "Terörsüz Türkiye" hayali gerçek oluyor.

“Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında en kritik adreslerden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışmalar sürüyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 27 Ağustos’ta altıncı, 28 Ağustos’ta ise yedinci toplantısını gerçekleştirecek.

ESKİ TBMM BAŞKANLARI SÖZ ALACAK

Komisyon, Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Bu oturumda, önceki dönemlerde görev yapmış 11 Meclis başkanı sürece dair değerlendirmelerini paylaşacak.

TBB TEMSİLCİLERİ DİNLENECEK

Perşembe günkü oturumda ise Türkiye Barolar Birliği temsilcileri dinlenecek. Hukukçular, dünya örneklerinden yola çıkarak önerilerini sunacak ve olası yasal düzenlemelere ilişkin görüşlerini aktaracak.

KOMİSYONDA KONUŞANLAR

Bugüne kadar beş toplantı yapan komisyon, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri’ni dinledi. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi de sürece katkı sağladı.