Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda ilk toplantı başladı

1 Ekim 2024'te başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde geçtiğimiz ay 30 PKK'lı grubun Süleymaniye'de silah bırakma safhasını başlatmasıyla yeni bir aşamaya geçildi.

Gözler şimdi Meclis'te ve yasal düzenlemelerde.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün ise Terörsüz Türkiye komisyonun ilk toplantısı yapıldı.

48 üyeden oluşan Komisyonun açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.

Kurtulmuş, yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik edildiğini söyledi. Komisyonun sıradan bir heyet olmadığına vurgu yapan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Tarihi bir dönüm noktasındayız. Yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bu komisyon sıradan bir heyet değil, milletin iradesini temsil ediyor.



Komisyonumuz on yıllardır milletimizin enerjisini tüketen ve kardeşi kardeşten uzaklaştırmaya çalışanların provoke ettiği bir meseleye yeni bir gözle bakma iradesinin de yansımasıdır.

"ASIL MESELEMİZ KARDEŞLİĞİN TEMİNATI"

Süreçteki asli meselenin; vicdan ve adaletle hareket etmenin teminatı olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

Burada asli meselemiz hiç şüphesiz yeniden anayasa yazmak, hukuk reformu yapmak ya da tüm meseleleri bir anda çözmek değildir. Meclis'in halkı sesi olması yanında toplumsal barışın sağlayıcısı kardeşliğin teminatı, çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma idaresidir.



Siyasi hesaplarla, dar tanımlarla ve kalıplarla değil, cesaretle, vicdanla ve adaletle hareket etmenin adıdır.



Örgütün kendini feshederek silahların tamamen susdurulmasıyla başlayan süreç herhangi bir kişi, kurum ya da siyasi yapının değil, doğrudan doğruya aziz milletimizin meselesidir.

"ORTAK ACILARIMIZI UMUDA ÇEVİRMEK İÇİN BURADAYIZ"