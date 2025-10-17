'Terörsüz Türkiye' komisyonunda 'kod kanun' hazırlığı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor...

15 kez toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda dinlemelerin sonuna gelindi.

YETKİLİLER DİNLENECEK

Komisyonunun önümüzdeki hafta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i dinlemesi bekleniyor.

Sürece ilişkin yasal düzenlemelerle ilgili takvimin de bu toplantının ardından başlaması bekleniyor.

RAPOR SUNULACAK

Siyasi partilerin komisyona sunacakları raporlar da sona geldi.

Raporların tamamlanmasının ardından bu önerilerin, uzlaşmayla ortak bir metin haline getirilmesi hedefleniyor.

Ardından bu raporun, Genel Kurul'un bilgisine sunulması planlanıyor.

HAZIRLIK AŞAMASINA GEÇİLDİ

Daha sonra olası değişikliklerle ilgili kanun teklifleri hazırlanacak ve komisyonlarda görüşülmeye başlanacak.

Yasal düzenlemelerin kasım ortasından itibaren ele alınması planı olsa da bazı siyasi partiler, bu tarihe kadar hazırlıkların tamamlanmasının mümkün olamayacağı görüşünde.

SÜRECE ÖZEL 'KOD KANUN' HAZIRLANACAK

İlk etapta sürece özel olarak hazırlanacak bir kod kanun çıkarılması planlanıyor.

Bu kod kanunun; süreci tanımlaması, sürecin amacını ortaya koyması, ihtiyaçlarını kayda geçirmesi planlanıyor.

‘Süreç Yasası’ olarak tarif edilebilecek bu kanunda, ‘Kendini fesheden örgüt’ tanımı ve silah bırakan örgüt üyelerinin durumuna dair maddeler de yer alacak.

Ayrıca süreçte rol alan kişilerin yasal güvencelerine dair düzenlemeler de kod kanunda yer bulacak.

Sonraki süreçte TCK, TMK gibi yasalarda yapılacak değişiklikler için de referans niteliğinde olacak bu kod kanunun, kasım ayında tamamlanabileceği ifade ediliyor.

SÜREÇ YASASI BÜTÇEDEN ÖNCE ÇIKABİLİR

Kod kanuna duyulan ihtiyaç konusunda büyük fikir ayrılıkları olmadığını ifade eden siyasi parti temsilcileri, hızlı uzlaşı sağlanabileceğini görüşünde.

Böylece kasım ayında, yani bütçe teklifi genel kurula gelmeden önce ‘süreç yasası’ çıkmış olacak.