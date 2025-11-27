Terörsüz Türkiye komisyonunun toplantı tarihi netleşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci, yeni gelişmelerle devam ediyor.

Bu kapsamda da TBMM'de kurulan komisyon, geçtiğimiz gün İmralı'ya 3 milletvekili gönderdi.

Hüseyin Yayman, Feti Yıldız ve Gülistan Kılıç Koçyiğit'in İmralı ziyareti sonrası komisyonun toplanması ve bir değerlendirme yapması bekleniyordu.

Ancak beklenen toplantı, bu hafta gerçekleşmedi.

YENİ TARİH BELİRLENDİ

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyon, 4 Aralık Perşembe günü bir toplantı gerçekleştirecek.

Yapılacak olan toplantıda İmralı'ya giden ve Abdullah Öcalan ile görülen vekillerin, komisyonda bulunan diğer üyeleri bilgilendirmesi bekleniyor.

KOMİSYONUN İMRALI ZİYARETİ

1 aya yakın bir süre kamuoyunu meşgul eden ve büyük tartışmalara neden olan, komisyon heyetinin İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'ı ziyareti tüm itirazlara rağmen hayata geçirildi.

MHP, AK Parti ve DEM Parti dışındaki partilerin üye vermediği, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet İmralı'ya gitti.

TÜM ORGANİZASYONU MİT YAPTI

Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline gelen ziyarete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Buna göre heyet adaya helikopterle gidiş dönüş yaptı. Görüşmenin planlama ve programı tamamıyla MİT tarafından organize edildi.

GÖRÜŞME 3,5 SAAT SÜRDÜ

Heyetin adaya varmasıyla başlayan görüşme yaklaşık 3.5 saat sürdü.