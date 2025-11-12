Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun toplantısı ertelendi

- Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun 17. toplantısı, TSK'ya ait askeri kargo uçağının düşmesi nedeniyle ertelendi.
- 13 Kasım 2025 Perşembe günü yapılması planlanan toplantı bu hafta gerçekleşmeyecek.
- Meclis Başkanlığı, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta toplanmayacak.
13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, içinde 20 personel bulunan TSK'ya askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi nedeniyle yapılmayacak.
AÇIKLAMA GELDİ
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz” denildi.
İMRALI KONUSU GÜNDEMDE
Komisyonun 17. toplantısının geçen hafta yapılması bekleniyordu. İmralı'ya heyet gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin görüşmelerin yapılması beklenen toplantı, teknik gerekçelerle bu haftaya ertelenmişti.