Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun toplantısı ertelendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta toplanmayacak.

13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, içinde 20 personel bulunan TSK'ya askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi nedeniyle yapılmayacak.

AÇIKLAMA GELDİ

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz” denildi.

İMRALI KONUSU GÜNDEMDE

Komisyonun 17. toplantısının geçen hafta yapılması bekleniyordu. İmralı'ya heyet gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin görüşmelerin yapılması beklenen toplantı, teknik gerekçelerle bu haftaya ertelenmişti.