Teşkilat binasının tapusu Devlet Bahçeli’ye takdim edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ziyaret...

Ziyarete, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve MHP Aziziye İlçe Başkanı Lokman Acar katıldı.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN DETAYLAR

Görüşmede, Erzurum teşkilatlarının çalışmaları, yerel teşkilatlanma süreci ve yeni hizmet binasının partiye sağlayacağı kurumsal katkılar hakkında Genel Başkan Bahçeli’ye bilgi sunuldu.

"YENİ HİZMET BİNAMIZ, HEMŞEHRİLERİMİZE DAHA VERİMLİ HİZMET SUNMA HEDEFİMİZİN BİR YANSIMASIDIR"

Yeni ilçe teşkilat binasının tapusu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye takdim edildi.

MHP İl Başkanı Yurdagül, ‘’Yeni hizmet binamız, partimizin kurumsal yapısını güçlendirme, teşkilat çalışmalarımızı daha etkin hale getirme ve hemşehrilerimize daha verimli hizmet sunma hedefimizin bir yansımasıdır’’ dedi.