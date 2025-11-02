Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Kocaeli’de toprağa verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kurduğu kripto para borsası aracılığıyla milyonlarca lira vurgun yapmaktan 11 bin yıl hapis cezasına çarptırılmıştı...

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldığı odada dün ölü bulundu.

Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatırken Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından Özer’in cenazesi, yakınları tarafından Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Murat Balcı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özer'in cenazesi, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 MİLYAR LİRALIK DOLANDIRICILIK OLAYI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Faruk Fatih Özer, 2017 yılında kurduğu Thodex adlı platform üzerinden 2 milyar doların üzerinde yatırımcı parasının kaybolduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

11 BİN 190 YIL HAPİS

Türkiye’den yurt dışına kaçtıktan sonra Arnavutluk’ta yakalanan Özer, uzun süren hukuki süreç sonrası Türkiye’ye iade edilmişti.

Özer hakkında toplam 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.

ÇARŞAFLA ASILI HALDE BULUNDU

Tekirdağ 1 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Özer'i banyo kapısında çarşafla asılı hâlde gören görevliler, hemen durumu bildirdi.

Tekirdağ Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

23 yaşındayken 2017’de önce Koineks adıyla açılan Thodex’i kuran Özer, 1 Kasım 2025’de 31 yaşındayken öldü.

400 BİN KİŞİNİN PARASINI YURT DIŞINA KAÇIRDI

Faruk Fatih Özer, kurduğu kripto para sitesiyle 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçmıştı.

Hakkında hazırlanan iddianamede, 400 bin lira sermayeyle kurulan Thodex’in, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedilmişti.

Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanığın her biri hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istenmişti.