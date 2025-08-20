THY’den çarpıcı adım: İspanyol hava yoluna ortak oluyor!

Türk Hava Yolları (THY) tarafından atılan son stratejik adım dikkat çekti. Türkiye’nin önde gelen hava yolu devi, İspanya’nın önemli hava yolu şirketleri arasında yer alan Air Europa’nın azınlık hisselerini almak için harekete geçti.

Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İspanyol hava yolu tarafından kabul edilen teklif sonrasında ortaklık için resmi süreçler başlatıldı.

THY tarafından, Küresel havacılıktaki konumunu güçlendirmek için yapılan bu stratejik hamle gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

300 MİLYON EUROLUK DEV YATIRIM

Türkiye ekonomisine büyük ivme kazandıracak yeni bir yatırım süreci resmen başlatıldı. Tam 300 milyon avro değerindeki bu dev işlem, yalnızca finans dünyasında değil, reel sektörün geleceğinde de önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yatırım kapsamında edinilecek azınlık pay oranı, kapanış aşamasında yapılacak teknik ve finansal düzeltmeler sonrasında netlik kazanacak.

Süreç, yalnızca tarafların anlaşmasıyla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların izin ve onaylarına da tabi olacak. Yasal ve bürokratik adımların tamamlanmasıyla birlikte, bu büyük ölçekli yatırımın 6 ila 12 ay içinde sonuçlanması bekleniyor.

KAPANIŞ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız tarafından iletilen bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiği bildirilmiş olup, işlem dokümantasyonunun hazırlanması ve kapanış sürecine ilişkin resmi prosedürlerin başlatılması aşamasına geçilmiştir" ifadeleri yer aldı.