Ticaret Bakanlığı Ramazan öncesi gıda arz ve fiyat istikrarına yönelik tedbirleri paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan'a sayılı günler kaldı.

Müslümanların nefsini terbiye ettiği, iftar sofralarında sevdikleriyle bir araya geldiği bu mübarek ay öncesi Ticaret Bakanlığı da çeşitli önlemler aldı.

RAMAZAN ÖNCESİ ALINAN TEDBİRLER PAYLAŞILDI

Bakanlık, alınan tedbirleri sosyal medya platformu X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Alınan tedbirlerin aktarıldığı paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"Mübarek ramazan ayı öncesi gıda arz ve fiyat istikrarına yönelik tedbirler:

Ticaret bakanlığı, ramazan ayında gıda arz ve talebinin uygun fiyatlı ve kolay erişilebilir olmasına yönelik olarak kapsamlı çalışmalar yürütmüş, gıda toptan ve perakende sektörlerinin yöneticileriyle görüşmüş ve indirim kampanyaları yapmaları konusunda mutabık kalınmıştır."

"VATANDAŞLARIMIZIN GIDAYA UYGUN FİYATLARLA ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ"

Ticaret Bakanlığı olarak mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolay ulaşmalarını temin etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür.



Bu çerçevede; gıda toptancı kuruluşları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

"FIRSATÇILIĞA MEYDAN VERİLMEMESİ HUSUSLARINDA MUTABAKAT SAĞLANMIŞTIR"

Görüşmelerde; özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA KARŞI DENETİMLER SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Şartlar dahilinde, gıda erişimini daha ekonomik kılacak tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımlar atılmıştır.



Sürekli yapılan ve devam etmekte olan Ticaret ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordineli iş birliği içindeki yoğun denetimleri Ramazan ayı boyunca daha sıkı şekilde devam edecek, piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir.

"VATANDAŞLARIMIZIN KARŞILAŞTIĞI DURUMLARI BİLDİRMELERİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret İl Müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir.

"HÜKÜMETİMİZİN ÖNCELİĞİ VATANDAŞLARIMIZIN SOFRASINI KORUMAKTIR"