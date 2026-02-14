Türkiye genelinde alarm: Fırtına ve sağanak, hayatı felç etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’da sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez’de bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Serik ilçesinde debisi yükselen Köprüçay Irmağı taştı; iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı. Tarihi Aspendos Köprüsü üzerinden geçen su seviyesinin normalin üzerine çıktığı gözlendi.

Manavgat’ta baraj kapaklarının açılması ve sağanağın etkisiyle Manavgat Şelalesi tamamen gözden kayboldu. Çevredeki işletmeler zarar gördü.

Alanya’da yükselen Dim Çayı, çardakları denize sürükledi. Kaymakamlık, bazı mahallelerde bodrum ve zemin katlar için tahliye çağrısı yaptı.

İZMİR: YOL ÇÖKTÜ, BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

İzmir’de sağanak özellikle Konak, Buca ve Karaburun’da etkili oldu. Konak’ta bir sokakta meydana gelen çökme nedeniyle iki bina tahliye edildi.

Ödemiş ile Turgutlu’yu bağlayan kara yolunda çökme oluştu; yol güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Karaburun’da dere taşkını sonucu iki evde hasar meydana geldi.

AYDIN: BÜYÜK MENDERES TAŞTI, EVLER BOŞALTILDI

Aydın’da sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri taştı. Koçarlı-Germencik yolu ulaşıma kapatıldı, tarım arazileri su altında kaldı.

İncirliova’da dere taşkını riski nedeniyle 9 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Söke’de mezarlıkta su baskını yaşanırken, Nazilli’de yollara kaya parçaları düştü.

MUĞLA VE İLÇELERİNDE TAŞKIN ALARMI

Marmaris, Bodrum, Seydikemer ve Dalaman’da dereler taştı, yollar kapandı. Seydikemer’de bazı evler tahliye edilirken, Eşen Çayı üzerindeki köprüler geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Bodrum’da cadde ve sokaklar göle döndü; araçlar mahsur kaldı.

KAYSERİ VE ORDU'DA FIRTINA HASARI

Kayseri’de saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar çatıları uçurdu, araçlarda hasar oluştu.

Ordu’da bazı ilçelerde 11 evin çatısı uçtu, elektrik kesintileri yaşandı.

Bursa’da Uluabat Gölü yakınında mahsur kalan aile kurtarıldı.

Sivas’ta mezarlık ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Mersin’de hortum seralara zarar verdi.

Kahramanmaraş ve Hatay’da cadde ve sokaklar suyla doldu, ağaçlar devrildi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Valilikler ve ilgili kurumlar, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Meteoroloji yetkilileri ise yağışların bazı bölgelerde aralıklarla devam edebileceği uyarısında bulundu.