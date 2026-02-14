Ülke genelinde sıcaklık düşüyor: Yağışlı havanın hakimiyeti devam edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre sıcaklıklar hissedilir şekilde düşüş gösterecek.

Ülke genelinde soğuk havanın etkisini artırmasıyla yağışlı hava da hakimiyetini sürdürecek

DOĞU KARADENİZ'DE KAR DEVAM EDİYOR

Bugün ülke genelinde mevsim normallerinde sıcaklıklar hakim olacak.

Çoğunlukla güneşli veya parçalı bulutlu bir gün olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve bazı yüksek kesimlerde hafif yağış ve kar yağışı öngörülüyor.

PARÇALI BULUTLU HAVA BEKLENİYOR

Pazar günü sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor.

Güneydoğu ve Akdeniz'de kuvvetli güneş, iç kesimlerde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

Bazı bölgelerde yağışın artacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Pazartesi günü sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak hissedilir şekilde düşüşe geçmesi bekleniyor.

Yağışın özellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde artacağı öngörlüyor.

Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğu bölgelerde daha yoğun şekilde yağış ve bazı yerlerde gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

SOĞUK ETKİSİNİ ARTIRACAK

Salı günü soğuk havanın etkisini artırması bekleniyor.

Birçok şehirde sıcaklıkların 5-12 derece aralığına gerileyeceği öngörülüyor.

Kar yağışının ülke genelinde yaygınlaşacağı, özellikle yüksek kesimler ve kuzey ile doğu bölgelerde yoğun şekilde görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Çarşamba gününün, en soğuk günlerden biri olması bekleniyor.

Sıcaklıkların genel olarak düşük seyredeceği öngörülüyor.

Kar yağışı sembolleri hakim, özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı görülüyor.

Bazı yerlerde -2 ila 5 derece arası değerler görüleceği düşünülüyor.

14 Şubat Cumartesi:

15 Şubat Pazar:

16 Şubat Pazartesi:

17 Şubat Salı:

18 Şubat Çarşamba: