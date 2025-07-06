Timur Soykan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sebebiyle hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatılan ve ‘tutuklama’ talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Timur Soykan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.