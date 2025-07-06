Timur Soykan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatılmış, Soykan soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınmıştı.
ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI
Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Soykan, sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.
Adliyeye sevk edilen Timur Soykan, savcılıktaki sorgusunun ardından 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Hakimlikçe savunması alınan Timur Soykan, imza ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.