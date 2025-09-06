TMSF satışa çıkardı: Maydonoz döner alıcı arıyor! İşte satış fiyatı…

Türkiye’nin en bilinen fast food zincirlerinden biri olan Maydonoz Döner, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) aldığı kritik bir kararla satışa çıkarılıyor.

Yıllardır milyonlarca müşteriye ulaşan ve sektörün güçlü markaları arasında gösterilen şirket, kayyum yönetiminde geçen sürecin ardından yeni bir dönemin eşiğine geldi.

TMSF, Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışına ilişkin resmi süreci başlatırken, bu karar hem yatırımcıların hem de gıda sektörünün yakın takibine girdi.

SATIŞ BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Toplamda beş ülkede 390’dan fazla şubesi bulunan döner zincirinin muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi.

TMSF’nin ilanına göre, ihale 15 Ekim 2025’te İstanbul’da gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 14 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Döner devini satın almak isteyenlerin 280 milyon 100 bin TL tutarında teminat sunmaları zorunlu tutulurken, nakit, banka teminat mektubu veya devlet tahvilleri gibi seçenekler geçerli olacağı belirtildi.