Togg'u gören Trabzonlunun şaşkınlığı Trabzon'da sergilenen Togg'u görünce "Bunu biz mi yaptık? Türkiye mi yaptı? İftihar ettim Rabbime şükür" diyerek şaşkınlığını gizleyemeyen Trabzonlu'nun şaşkınlık anları sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Türkiye'nin yarım asırlık hayali gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde girişilen Türkiye'nin yerli otomobilini yapma projesi geçtiğimiz günlerde ilk meyvelerini verdi.

İlk üretim Togg Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildikten sonra kura ile belirlenen ilk 20 bin araç sahibine de otomobiller teslim ediliyor.

Araç tesliminin yanında Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde halkın da yeni araçları görebilmesi için sergileniyor.

Bu kapsamda yerli ve milli otomobili Togg'un kırmızı SUV modeli, ilk kez getirildiği Trabzon'da Meydan Parkı’nda sergilenmeye başlandı.

Alanı dolduran vatandaşlar, aracı yakından inceleme fırsatı buldu.

"Bunu biz mi yaptık"

Vatandaşlar, ilgi odağı olan Togg’u beğendiklerini söyleyerek fotoğraf ve video çekti.

Kalabalık ziyaretçi grubundan bir Trabzonlunun şaşkınlığı ve gururu 61 Saat'in kameralarına yansıdı.

Aracı görünce, "Bunu biz mi yaptık? Türkiye mi yaptı? İftihar ettim Rabbime şükür" ifadeleri sosyal medyada yayılan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri beğeni topladı.