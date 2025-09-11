Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı çalışmalarla takdir topluyor

'Süper Vali' ve 'Efsane Vali' tanımıyla vatandaşların gönlünde taht kurdu...

Recep Yazıcıoğlu idareciliğinde yaptığı kıymetli çalışmalarla bilenen bir isim.

Vali Yazıcıoğlu'nun kıymetli mirasını, vefatının 22 yılının ardından oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu sürdürüyor.

GÖNÜLLERE DOKUNMAYI SÜRDÜRÜYOR

Tokat Belediyesi, yaptığı çalışmalarla yüreklere dokunmaya devam ediyor.

Yaşlılar, engelliler, öğrenciler, kadınlar ve gençler için her alanda projeler hazırlanıyor.

Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yönetimindeki belediyede çalışmalar, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

SORUNLARA ÇARE BULUNDU

Sosyal belediyecilik alanında öncü konumda bulunan Tokat Belediyesi, hizmeti vatandaşların ayağına götürdü.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol genişletme, asfalt ve altyapı çalışmaları kapsamında, Barbaros Caddesi'nde belediye tarihinde bir ilk olarak çift tabakalı asfalt uygulaması yapılıyor.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Hem binder tabakası hem de aşınma tabakasıyla hazırlanan yol, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımıyla dikkat çekiyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol çizgi çalışmaları da yapılarak Barbaros Caddesi trafiğe açılacak.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, bölgeyi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşların taleplerini dinledi.

"ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Barbaros Caddesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, Tokat Belediyesi'nde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Çift tabakalı asfalt uygulamamız ile hemşehrilerimize uzun ömürlü, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunacağız. Yol genişletme, kaldırım ve altyapı düzenlemelerimizle Barbaros Caddesi, Tokat'ın şehir içi trafiğini rahatlatan en önemli güzergâhlardan biri olacak.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"