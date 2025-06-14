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İHA

Tokat’ın Pazar ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan kazada, otomobil sürücüsü Serpil Erbaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Serpil Erbaş, ambulansla Pazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

LEYLEKLER DE TELEF OLDU

Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar oluşurken, elektrik direği üzerinde yuva kurmuş olan leyleklerin de çarpma sırasında telef olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.