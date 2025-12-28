Asrın seferberliğinde ayağa kaldırılan Habibi Neccar Camii vatandaşların akınına uğradı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asrın seferberliği sona erdi.

Hatay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önderliğinde yeniden ayağa kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü.

Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan kentin sembol simgelerinden olan, 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde ağır hasar almıştı.

RESTORASYON SONRASI YENİDEN İBADETE AÇILDI

Depremde kuzey beden duvarı büyük hasar alan camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Eylül 2023'te restorasyon çalışmalarına başlandı.

Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının bittiği Habibi Neccar Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün ibadete açıldı.

VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Günler sonra yeniden Habibi Neccar Camii'ne gelme fırsatı bulan vatandaşlar, camiye akın etti.

Caminin yeniden ayağa kalktığını gören vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

"O HALİNİ GÖRÜNCE AYAĞA KALKAR MI DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Habibi Neccar Camii İmamı Fethullah Uğraş, depremin ardından yeniden camisine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Habibi Neccar Camii imam hatibiyim. 3 yıl önce 5 Şubat’ta son yatsı namazını kıldırıp, camiden sabah namazına gelmeyi planlayarak çıkmıştım ama nasip olmadı.

6 Şubat’tan sonra camimizin halini gördüğümde camimiz ayağa kalkar mı, Antakya ayağa kalkar mı diye düşünmüştüm. Camimizi yeniden ayakta görüp, içerisinde eskisi gibi namaz kılmak, cemaatle buluşmak ve kucaklaşmak bizim için tarifi olmayan bir duygu." dedi.

"MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKÜYORUM"

Depremden önce sık sık ziyaret ettiği Habibi Neccar Camii'ni yeniden ziyaret etme fırsatı bulan Dudu Albayrak, gözyaşları içerisinde "Çok duygulandım, hep düşünüyordum buralar eskisi gibi olacak mı diye. Görünce dayanamadım, evde içim sıkıldığında hep koşar gelirdim ve namazımı kılardım.

İçime ferahlık gelirdi, böyle gelince çok mutlu oldum. Çok şükür, şimdi mutluluk gözyaşları döküyorum. Sanki Antakya yeniden doğmuş gibi ve burası güzelliğiyle şehrimizin kalbi olmuş." dedi.

"RABBİM DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Caminin yeniden ayağa kalkması için emek verenlere teşekkür eden Ramazan Yıldız ise, "Anadolu’nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camii aslına uygun olarak inşa edildi. Çok güzel olmuş, beğendik.

Rabbim devletimizden razı olsun, böyle bir eseri yeniden memleketimize kazandırdığı için. Güzel bir yoğunluk var." dedi.