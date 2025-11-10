TOKİ başvuru günleri 2025: TCKN son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonların heyecanla beklediği TOKİ 500 bin konut projesi için başvurular başlıyor.

81 ilde inşa edilecek olan sosyal konutlar için başvuru yapacak olan vatandaşlar, ekranın açılmasını bekliyor.

Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını hedefleyen proje kapsamında başvurular 10 Kasım 2025'te başlayacak.

Yoğunluk yaşanmaması için başvurular, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

TOKİ, ilk 5 gün boyunca başvuruların belirli T.C. kimlik numarası gruplarına açılacağını, sonrasında ise tüm vatandaşların başvurabileceğini açıkladı.

Peki, T.C. kimlik numarasının son rakamı 0, 2, 4, 6 veya 8 olanlar ne zaman başvuru yapacak? İşte, T.C. kimlik numarasına göre TOKİ başvuru takvimi...

TC KİMLİK NO'YA GÖRE TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ 2O25

Yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyada olduğu gibi bu kampanyada da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre başvuru alımı uygulanacak.

TC kimlik numarasının son rakamı;

''0'' olanlar 10 Kasım 2025 tarihinde

''2'' olanlar 11 Kasım 2025 tarihinde

''4'' olanlar 12 Kasım 2025 tarihinde

''6'' olanlar 13 Kasım 2025 tarihinde

''8'' olanlar 14 Kasım 2025 tarihinde başvuru yapabilecek.

Uygulama 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona erecek.

Ardından başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak. Başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.