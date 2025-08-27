TOKİ inşa edecek: Türkiye’nin 81 iline yapılacak!

Bir zamanlar sadece filmlerde gördüğümüz, “acil durumda sığınılacak güvenli alanlar” artık Türkiye’nin gündemine girmiş durumda.

Gazeteci Zafer Şahin’in kulis bilgisine dayandırdığı iddiaya göre, hükümet olası savaş, afet ya da nükleer tehditlere karşı 81 ilde modern sığınaklar inşa etmek için düğmeye bastı.

Bu büyük ölçekli projenin uygulayıcısı ise konut ve toplu yapı projelerindeki deneyimiyle bilinen TOKİ olacak.

Bugün İstanbul’dan Van’a, Edirne’den Hakkâri’ye kadar uzanacak bu plan, sadece “acil durum barınakları” değil; aynı zamanda stratejik güvenlik altyapısının yeni bir ayağı olarak görülüyor.

Dünyada jeopolitik risklerin yükseldiği, doğal afetlerin sıklaştığı bir dönemde Türkiye’nin bu adımı, kamuoyunda dikkat çekici bir merak uyandırdı.

TOKİ TARAFINDAN İNŞA EDİLECEK

Şahin, olası savaş, afet ya da nükleer tehdit durumunda sivil halkın güvenliği için her ilde modern sığınaklar yapılmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Edinilen bilgilere göre bu sığınaklar, devletin toplu konut projelerinde önemli rol üstlenen TOKİ tarafından inşa edilecek.

Çalışmaların detaylarına ilişkin resmi açıklama beklenirken, projeyle birlikte Türkiye’nin her ilinde güvenli sığınakların kurulması hedefleniyor.