TOKİ kura sonuçları: TOKİ İstanbul Avrupa Yakası konut belirleme kura sonuçları 2025 açıklandı mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin sosyal konut projesi başvuru toplanan İstanbul İli, Avrupa Yakası konut belirleme kurası 11 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşti.

Kura sonuçlarını canlı takip edemeyen vatandaşlar kura sonuçlarının isim listesi şeklinde yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

Bu kapsamda başvuruda bulunan binlerce vatandaş kura sonuçlarının nerede yayınlanacağı konusundaki araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Peki, TOKİ İstanbul Avrupa Yakası konut belirleme kura sonuçları 2025 açıklandı mı?

TOKİ AVRUPA YAKASI KONUT BELİRLEME SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

TOKİ’den yapılan açıklamada kura çekiliş sonuçlarının noter onayından sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden ilan edileceği duyuruldu.

Hak sahibi sıra numaraları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi internet sayfasında bulunan duyurular bölümünde ki ilgili projenin bilgilendirme bölümünden yayımlandı.

TOKİ Avrupa Yakası Konut Belirleme Kurası tamamlanırken 28 bin 375 bin hak sahibi belirlendi.

Ancak henüz TOKİ tarafından Avrupa Yakası Konut Belirleme kura sonuçları isim listesi yayımlanmadı. Bu hafta içerisinde noter onaylı listenin yayımlanması bekleniyor.