TOKİ’den dolandırıcılık uyarısı: Yasal işlemler başlatılmıştır

Sosyal medya üzerinden kamu kurumlarının sitelerini ve sosyal hesaplarını taklit ederek vatandaşı aldatmaya yönelik eylemler arttı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) de bu konu hakkında ciddi bir uyarı yayınladı...

Ev sahibi olmak isteyenler, TOKİ tarafından gerçekleştirilen konut projelerine ilgi gösteriyor.

VATANDAŞIN EV SAHİBİ OLMA HAYALİNİ HEDEF ALIYORLAR

Ancak son zamanlarda bazı dolandırıcılar, vatandaşları ev sahibi olma hayali üzerinden kandırmak amacıyla sosyal mecralar üzerinden faaliyet gösteriyor.

TOKİ'den yapılan açıklamada ise vatandaşlar, hem uyarıldı hem de dolandırıcılık girişimlerinde bulunanlara ilişkin yasal işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.

"SOSYAL KONUT TALEPLERİ ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ"

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde vatandaşlarımızın sosyal konuta olan taleplerinin istismar edilerek sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

BAŞVURU ÜCRETİ İSTEYENLERE DİKKAT

Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişiler; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir.

İNTERNET SİTESİNİN ADINA DİKKAT

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

"YETKİLİ BANKALAR DIŞINDA KİMSEYE İTİBAR ETMEYİN"

İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır.

BU KİŞİLERE KARŞI YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."