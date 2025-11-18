TOKİ'den İstanbul'a dev adım: 15 Bin Sosyal Kiralık Konut Projesi başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, Türkiye'de ilk kez İstanbul'a 15 bin sosyal kiralık konut inşa edilecek.

Bakan Kurum, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden projeye ilişkin paylaşımda bulundu.

KİRACILAR KURA USULÜYLE BELİRLENECEK

Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kez İstanbul'da kiralık konutlar da olacak. Sistem nasıl mı işleyecek?" notunu düştüğü paylaşımında sistemin işleme şeklini adım adım anlattı.

Kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle tahsis edilecek 15 bin konut, bölgedeki rayiç bedelinin altında kira bedelleriyle sunulacak.

KİRALANAN EVLERİN SAHİBİ DEVLET OLACAK

Videoda, ev sahibinin devlet olacağı bilgisi verilerek, projeyle aynı zamanda kira artışlarının da dengelenmesinin hedeflendiğinin altı çizildi.

Bunun için evlerin, bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı ifade edildi.

Öte yandan, konutların 3 yıllığına kiralanacağı ve TOKİ'nin kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimini sağlayacağı bildirildi.

PROJENİN AVANTAJLARI NELER?

Uygun Kira Bedeli: Konutlar, piyasa fiyatlarının altında kiralanacak.

Bu, özellikle İstanbul gibi yüksek maliyetli bir metropolde yaşayan dar gelirli aileler için önemli bir destek sağlayacak.

Sınırlı Süreli Kira Sözleşmesi: Her konut 3 yıllığına kiralanacak.

Süre sonunda kiracılar tahliye edilecek ve evler bakım sonrası yeni hak sahiplerine devredilecek.

Bu döngü, daha fazla vatandaşın projeden yararlanmasını sağlayacak.

Devlet Garantisi: TOKİ, kiralanan konutların yönetimini, bakımını ve denetimini üstlenecek.

Kira ve aidat ödemeleri düzenli olarak takip edilecek, böylece sistemin şeffaflığı korunacak.

ADIM ADIM SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bakan Kurum'un videosunda detaylandırıldığı üzere, proje şu aşamalardan oluşuyor:

Talep toplama: Sosyal kiralık konutlar için başvurular alınacak.

Kura çekilişi: Kriterleri karşılayan adaylar arasından hak sahipleri kura ile belirlenecek.

Sözleşme ve teslim: Hak sahipleriyle sözleşme imzalanacak ve konutlar teslim edilecek.

Takip ve yönetim: Kira ile aidat ödemeleri düzenli izlenecek.

Döngüsel devamlılık: 3 yıl sonunda tahliye işlemleri yapılacak, evler bakımdan geçirildikten sonra yeni kuraya hazır hale getirilecek.

"En merak edilen soru, kiralık sosyal konutların avantajları neler?" sorusuna yanıt verirken, fahiş kira artışlarını dengeleme hedefini öne çıkardı.