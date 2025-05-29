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Suriye ve ABD ilişkilerinde yeni dönem...

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye ile ilgili görevine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Trump, "Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın aynı zamanda 'Suriye Özel Temsilcisi' olarak görevini yürüteceğinden memnuniyet duyarım.

Tom, Suriye ile iş birliği yaparak radikalizmi durdurmak, ilişkileri iyileştirmek ve Orta Doğu'da barışı sağlamak için büyük bir potansiyel olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine geçtiğimiz dakikalarda yeni bir gelişme daha yaşandı.

İKAMETGAHINA GİTTİ

Reuters'ın aktardığı habere göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam'da büyükelçilik ikametgahına gitti.

İLK RESMİ ZİYARET

Trump'ın açıklamasının ardından Reuters, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam'da büyükelçilik ikametgahına gittiğini bildirdi

Bu ziyaret, ABD'nin 2012'den bu yana Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYI

Trump, Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasına ilişkin kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Salman ile birlikte aldığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, şu ifadeleri kullanmıştı;