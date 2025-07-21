Tom Barrack'tan 'Türkiye ile Suriye arasında savunma paktı' açıklaması

Son haftalarda Suriye'de yaşanan gerilimler ve İsrail'in de Suriye'ye düzenlediği saldırılar sonrası gözler Orta Doğu'ya çevrildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Associated Press’e konuştu.

Barrack, açıklamalarında, Suriye ile ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

"BARRACK, İSRAİL'İN SURİYE'DE PARÇALANMIŞ-BÖLÜNMÜŞ BİR YAPIYI TERCİH ETTİĞİNİ İMA ETTİ"

AP haberinde, “Açıkça ifade etmese de Barrack, İsrail’in güçlü ve merkezi bir Suriye yerine, parçalanmış-bölünmüş bir yapı tercih ettiğini ima etti.” ifadelerine yer verdi.

'TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA SAVUNMA PAKTI' DEĞERLENDİRMESİ

Söz konusu haberde Türkiye ile arasında Suriye savunma paktı değerlendirmesi dikkat çekti...

Türkiye ile Suriye'nin savunma paktı yapmak istiyorsa ABD'nin buna karışamayacağının altını çizen Tom Barrack, "Bizim vazifemiz de çıkarımız da değil" ifadesinde bulundu.

Ayrıntılar geliyor...