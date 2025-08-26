Toplu sözleşme zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte 2 yıllık (2026-2027) memur zammı...

Memur maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor.

Bu artışlar toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda belirlenirken, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığında son sözü Hakem Kurulu söylüyor.

Hakem Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, 2026 ve 2027 yıllarında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranları belirlendi.

Böylece memurlar, her yıl iki defa hem toplu sözleşmeden doğan artıştan hem de gerçekleşen enflasyon farkından yararlanacak.

Peki; memur toplu sözleşme zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yanıtı...

MEMURLARA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2026-27

Memur zammı için 2026-2027 yıllarını kapsayan Toplu sözleşme zammının belirlenmesi amacıyla Hakem Heyeti bugüne kadar 3 kez bir araya geldi.

Üçüncü teklifte ise ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4 zam önerildi. Bu tekliflerin memurlar tarafından kabul edilmemesi üzerine zam pazarlığı Hakem Heyeti'ne bırakılmıştı.

Buna göre Hakem Kurulu 2026 için 11+7, 2027 için 5+4 zamma karar verdi.

Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.