Yurt genelinde Afrika üzerinden gelen toz taşınımı etkisini sürdürüyor.
Birçok kentte etkili olan ve sağlık açısından tehlike arz eden çöl tozları bu kez Bolu'da görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki günlerde sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar ortaya çıktı.
Yağmurla birlikte çamura döndü
Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı renge büründü.
Ardından yağmur da başlamasıyla araçların üzeri ince çamurumsu bir tabakayla kaplandı.
Alerjisi olanlar dikkat etmeli
Toz taşınımı, özellikle bahar alerjisi ve solunum rahatsızlığı olanlar için oldukça önem arz ediyor.
Vatandaşların bu dönemde tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor. Bir diğer yandan çöl tozlarına polen salınımı da etkilenince yaşam oldukça zorlaşıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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