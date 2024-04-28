Toz taşınımı Bolu'yu da etkiledi: Şehir kırmızıya büründü Dün akşam saatlerine doğru etkili olan toz taşınımının ardından yağmur da yağınca araçlar önce toz, ardından da çamurla kaplandı.

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DHA

Yurt genelinde Afrika üzerinden gelen toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

Birçok kentte etkili olan ve sağlık açısından tehlike arz eden çöl tozları bu kez Bolu'da görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki günlerde sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar ortaya çıktı.

Yağmurla birlikte çamura döndü

Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı renge büründü.

Ardından yağmur da başlamasıyla araçların üzeri ince çamurumsu bir tabakayla kaplandı.

Alerjisi olanlar dikkat etmeli

Toz taşınımı, özellikle bahar alerjisi ve solunum rahatsızlığı olanlar için oldukça önem arz ediyor.

Vatandaşların bu dönemde tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor. Bir diğer yandan çöl tozlarına polen salınımı da etkilenince yaşam oldukça zorlaşıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)