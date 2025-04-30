TPAO, Macaristan'da gaz arayacak

AA

Türkiye, enerji arayışında bir uluslararası ilişkiye daha imza attı.

TPAO ve MOL şirketleri, Macaristan'da iki sahada doğalgazda arama ve üretim faaliyeti yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile TPAO ve MOL Group arasında imzalanan anlaşma için düzenlenen törene katıldı.

TÜRKİYE VE MACARİSTAN İŞ BİRLİĞİ

TPAO ve MOL şirketlerinin, Macaristan'da iki sahada doğalgazda arama ve üretim faaliyetleri yapacakları duyuruldu.