Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı imha edildi

Trabzon'da 2 gündür hareketli saatler yaşanıyor.

Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından denizde önceki gece bulunan ve ardından Yoroz Limanı'na getirilerek incelemeye alınan cismin, yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu tespit edildi.

İstanbul'dan gelen Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda bu sabahın ilk ışıkları ile insansız deniz aracını imha çalışmalarına başlandı.

İMHA EDİLDİ

Çevrede güvenlik tedbiri alınırken, ekiplerin bölgeye sinyal kesici olarak bir jammer kullanıldı.

Ardından vinç yardımı ile Yoroz Limanı'nda denize indirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla çekilerek açığa götürüldü.

Ukrayna'ya ait insansız deniz aracı, daha sonra uzman askeri personel tarafından patlatılarak imha edildi.