Trabzon’da belediye başkanı yatırım yapan Arapları tebrik etti: Linç girişimi başladı

Karadeniz, son yıllarda turistlerin uğrak noktası haline geldi...

Özellikle Trabzon ve Rize'nin eşsiz doğası, Arap turistleri cezbetmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl bölgeye gelen ve esnafın da yaptıkları alışverişler ile yüzünü güldüren turistler yaptıkları yatırımlarla dikkat çekiyor.

YATIRIM YAPAN TURİSTLERLE BİR ARAYA GELDİ

Trabzon'un Araklı ilçesinde, yabancı uyruklu vatandaşların arsa satın almasına yönelik Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'den bir video geldi.

Başkan Çebi, ilçede bir köprü altında serdikleri halıların üstünde oturan Kuveytli turistlerle bir araya geldi.

Konuya dair Başkan Çebi’nin paylaştığı video sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

"İLÇEMİZİN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Araplarla yaptığı sohbette bir turistin ilçeden arsa aldığını öğrendi.

Bunun üzerine Çebi, bu durumun ilçe açısından olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Başkan Çebi, "Cazibe merkezi olacak. Bakın arkadaşlar bu arsayı Kuveytli arkadaşımız almış. Hayırlı olsun güle güle kullan." ifadelerini kullandı.

LİNÇ GİRİŞİMİ BAŞLADI

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından anında belediye başkanına karşı linç girişimi başladı.

Bazı kullanıcılar, artan arsa fiyatlarının yerel halkı olumsuz etkilediğini ve gençlerin ev sahibi olma hayallerinin zora girdiğini söylerken, bazıları ise yatırımların artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.