Trabzon'da hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satılıyor

Karadeniz'de hamsi bolluğu...

Tezgahları süsleyen balıklar, her bütçeye uygunluğuyla dikkat çekiyor.

KİLOSU 100 LİRADAN SATILIYOR

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100, tirsinin 200, mezgit, alabalık ve somonun 250, palamudun 400, çipuranın ise 450 liradan satılıyor.

Balıkçı Çetin Kavzoğlu, bu yıl hamsi sezonunun erken açıldığını ve bolca avlanabildiği için fiyatların uygun olduğunu söyledi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle fiyatların daha da azalabileceğini belirten Kavzoğlu, "Palamut olmadığından bu sene erken hamsi avcılığına başlandı. Bu süre içerisinde tabii hamsi revaçta şu an." dedi.

"ÖZ VE YERLİ HAMSİ"

Kavzoğlu, hamsinin genellikle Trabzon ve Giresun açıklarında avlandığına değinerek, şöyle devam etti: