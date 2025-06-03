İHA

Trabzon'u sel vurdu...

Gece saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

KAYIP İHBARI YAPILDI

Ortahisar ilçesi başta olmak üzere kentin bir çok noktasında meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı mahalle yollarına ulaşım sağlanamazken, Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde sabah saatlerinde evden çıkan ancak bir daha dönmeyen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın için 112'ye kayıp ihbarı yapıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Hüseyin Aydın’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bölgeye giden ekipler su baskınları sonucu kapanan yollar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşarken, Akçaabat Belediyesi ekipleri tarafından karayolunda çalışma başlatıldı.

Ekiplerin bölgede 72 yaşındaki Hüseyin Aydın’ın arama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

BİLANÇOYU PAYLAŞTI

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kentte etkili olan aşırı yağış sonrası oluşan sel taşkınıyla ilgili DSİ, Karayolları, AFAD, İl Jandarma, Emniyet, İtfaiye, TİSKİ ve diğer yetkililerle birlikte kriz toplantısı yaptı.

Vali Yıldırım toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Selin özellikle Beşirli ve Moloz bölgelerinde etkili olduğunu belirten Vali Yıldırım, eski sahil yolu üzerinde su birikintileri oluştuğunu ve bu durumun bazı iş yerlerinde ve kamu binalarında hasara yol açtığını söyledi.

Belediye ve 112’ye toplam 357 ihbar ulaştığını, bunların büyük çoğunluğunun Ortahisar ilçesinden geldiğini aktaran Vali Yıldırım, bu taleplerin tamamının değerlendirildiğini, 139’unun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI

Vali Yıldırım, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde de çağrı yaptı.

Kentte ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin evlerine ulaştırıldığı, liselerde eğitimin normal şekilde sürdüğünü duyuran Vali Yıldırım, "Bu gerçekten ciddi bir yağıştı. Umarız bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız. Vatandaşlarımız özellikle dere kenarlarında dikkatli olsun, gerekiyorsa geçici olarak başka bir konaklama alanına geçsinler" diye konuştu.