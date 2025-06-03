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İHA

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yürümekte zorlandı.

Ancak tüm bu olumsuzluklar arasında bir vatandaşın yaptığı ilginç hareket, hem şaşırttı hem güldürdü.

YATAĞI SUYA BIRAKIP ÜZERİNDE GEZDİ

Bir vatandaş, mobilya dükkanından aldığı yatağı suyun üzerine bırakarak üzerinde ilerledi.

Elleriyle suyu kürek gibi çekerek ilerlemeye çalışan vatandaş, göle dönen caddede rahat tavırlarıyla adeta yatak sefası yaptı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

O anlara tanıklık edenler, cep telefonlarıyla bu sıra dışı anları kaydetti.

Yatağın üzerinde suyun keyfini çıkaran vatandaşın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü

Yorum yapan birçok kişi hem yaratıcı buldu, hem de "Karadenizli zekası" yorumlarıyla mizahi paylaşımlarda bulundu.