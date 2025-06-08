Trabzon'da selde kaybolan yaşlı adamın cesedine ulaşıldı

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Trabzon sele teslim oldu...

Kent genelinde etkili sağanak yağış sonrası bir kişi kayboldu.

SUYU TAHLİYE ETMEK İSTEMİŞTİ

74 yaşındaki Hüseyin Aydın’ın, sağanak sırasında evinin bahçesinde biriken suyu tahliye etmek amacıyla dışarı çıktığı ortaya çıkmıştı.

400 METRE UZAKLIKTA ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Yaşlı adamın kaybolduğu gün giydiği eşofman ise yapılan arama çalışmaları sırasında, kaybolduğu noktadan yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulundu.

Bu gelişme üzerine arama çalışmaları söz konusu bölgede yoğunlaştırılmıştı.

CESEDİNE ULAŞILDI

Sera Gölü'nde yapılan arama çalışmaları ise sonuç verdi. Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ceset inceleme yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

DEVLET SEFERBER OLDU

5 gün önce yaşanan sel felaketinin ardından Trabzon Ortahisar, Akçaabat ve Beşirli, Yenimahalle ve Pazarkapı sahillerinde yoğun sel yaşanmış ve rögarlar ve mazgallar tıkanmış, su denizle buluşamayınca göller ve büyük hasar oluşmuştu.

Olayın ardından tüm devlet imkanları seferber olmuş ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AFAD Daire Başkanı Gökhan Çebi ve ekipler bölgeye gelmişti.

Özel ekiplere Türkiye’nin dört bir yanından da takviye yapıldı.