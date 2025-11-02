Trabzonlu gurbetçi, Lamborghini’de kuymak yaptı

- Trabzonlu gurbetçiler, Lamborghini otomobilin motor kapağında kuymak yaptı.
- Bu ilginç video sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.
- Karadeniz şivesiyle yapılan yorumlar dikkat çekti.
Sosyal medyada yayınlanan sıra dışı videolara bir yenisi daha eklendi...
Bu kez Trabzonlu gurbetçi sosyal medyanın gündemi oldu.
Gurbetçi, lüks aracında kuymak yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
LAMBORGHİNİ'DE KUYMAK
Gurbetçiler, beyaz bir Lamborghini Aventador model otomobilin motor kapağında kuymak yaptı.
O ANLARI PAYLAŞILAR
Lüks otomobilin motor kısmına yerleştirdikleri tavada kuymak yapan gurbetçiler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
"ATEŞİ HARLA, MUHLAMAYI KESECÜK"
O anlarda orada bulunan kişinin, Karadeniz şivesiyle "Ateşi harla, muhlamayı kesecük" sözleri ise dikkat çekti.
VİRAL OLDU
Araç plakasında 'TS' harfleri ve '61' rakamlarının bulunduğu gurbetçiler, sosyal medyada viral oldu