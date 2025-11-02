Trabzonlu gurbetçi, Lamborghini’de kuymak yaptı Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede viral oldu. Trabzonlu oldukları öğrenilen gurbetçilerin, milyonlarca liralık Lamborghini spor otomobilinin motor kısmında Karadeniz'e özgü kuymak pişirdikleri anlar gündem oldu.