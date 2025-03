Trabzonspor’da Fatih Tekke için imza töreni düzenlendi

Haber Merkezi

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu...

Tekke için Papara Park'ta düzenlenen imza töreninde Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş de katıldı.

Basın toplantısının ardından Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

5 YILLIK İMZAYI ATTI

Bir an önce çalışmaya başlamak istediğini söyleyen Fatih Tekke, düzeltilmesi gereken işler olduğunu söyledi.

Tekke, "Yuvaya geldik, çok şükür. Yönetime, Şenol Hoca'ya ve taraftarlara teşekkürler. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI"

Öncelikli hedefi ile ilgili konuşan Tekke, Türkiye Kupası'nın birinci hedefleri olduğuna vurgu yaptı.

Bordo-mavili takımın yeni hocası, "Ligin durumu ortada. Şu an Avrupa hedefi var, bu da kupadan geçiyor. Sıralamada belki ama gerçekçi olmak lazım. Kupa birinci hedef. Önce normalleşmemiz lazım, sonra da kupa. Bu sene yakalayabileceğimiz hedef bu görünüyor." ifadelerini kullandı.

"ŞENOL HOCA'DAN YARDIM HER ZAMAN OLACAK İNŞALLAH"

Oynatacağı futbol taktikleriyle ilgili de konuşan Fatih Tekke, "10-11 yıldır teknik adamlıkla ilgileniyorum. Her an kendini yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan ve bu konuda da ısrar eden biriyim. Türkiye koşullarında kupamız olmadı ama yaptığımız çok değerli şeyler var. İlgilenenler biliyor. Herkesin bir bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim: Oyun, spontane oynanmamalı. Her şeyiyle belirgin bir oyun oynamalıyız. Şenol Hoca'dan yardım her zaman olacak inşallah. Oyuna bakışımı kulübe ve camiama inşallah anlatacağımı düşünüyorum." dedi.

UÇAKTA YAŞADIĞI DİYALOGLAR GÜLDÜRDÜ

Son olarak çok heyecanlı olduğunu da sözlerine ekleyen Tekke, uçakta yaşadığı komik diyaloglardan bahsetti.

Tekke, "Trabzonspor'un menfaati doğrultusunda gerçekçi olacağız. Yenilirsek ben ve teknik ekibim yenilecek. Kazanırsak, hep beraber kazanacağız. Çok ciddi uykusuzum ama inanılmaz heyecanım var."Uçakta gelirken amcalardan biri 'Allah aşkına öne oynama', biri 'Allah aşkına yana oynama', biri 'Allah aşkına geriye oynama' diyor. Biz bu topu nereye oynayacağız?" ifadelerini kullandı.



ŞENOL GÜNEŞ: KAN DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİK

İmza töreninde Tekke'nin yanı sıra Şenol Güneş de açıklamalarda bulundu.

Güneş, törende yaptığı açıklamada artık yeşil sahadan sorumlu olmadığını belirtti.

Güneş, "Teknik anlamda takım Fatih Hoca'nın; kurumsal yapıda tesisler, altyapı, ilişkiler konusunda sorumlu benim" dedi.

6 ay içerisinde burada birlikte oldum. Taraftarlara, yönetime, oyunculara teşekkür ediyorum. Hiçbir sorunlu oyuncumuz yok. Aldığımız sonuçlar kan değişikliği ihtiyacını doğurmuştur. Efsaneleşmiş Fatih Tekke hocamızı teknik direktör olarak göreve getirmiş bulunuyoruz. İstikrarsız sonuçlar hepimizi üzmüştür. Şimdi yeni bir döneme başlıyoruz. Hep destek tam destek diyoruz. Kupada hala yarıştayız. Umarım yenilenmiş bir kadroyla Avrupa kupalarına katılmış bir takım oluruz.

"İŞİNE KARIŞMAYACAĞIZ"

Geldiğimde Trabzonspor'da teknik direktör olarak göreve başlamıştım. Yarın ne yapacağımızın planlamasını yapmamız lazım. Teknik anlamda takım Fatih hocanındır. Her alanda yaza kadar nasıl bir kurumsal yapı oluşturacağımızı planlamamız lazım. Sahada olmayacağım. Hoca yalnız hissederse, isteği olursa yanındayım. Herhangi bir unvan beklemiyorum. Diğer konular benim için daha önemli. Dışarıdan transferler, oyuncular, tesisler... Bunlar daha büyük olarak görüyorum. Kayıp olarak gördüğümüz bir yılı toparlamak hocanın işi. Biz elimizden geleni yapacağız.

ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖREVİ