Trafik İzleme Merkezi, bayram trafiğini anbean izliyor

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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Trafik İzleme Merkezleri'nde bayram tatili için hazırlıklarını tamamlayan ekipler, planlamalar kapsamında toplam 68 bin 829 personelle sahada görev yapıyor.

Sahadaki mesainin yanı sıra trafik güvenliğinin sağlanması ve doğru koordinasyon için mesai yapan Trafik İzleme Merkezleri, sorumluluk bölgelerindeki trafiğin yoğunluğundan, meydana gelen kazaların detaylı bilgilerine, canlı personel bağlantılarından hız ihlali yapan sürücülere işlem uygulamaya kadar birçok farklı alanda çalışma yürütüyor.

CANLI OLARAK TAKİP EDİLİYOR

Merkezlerde kullanılan uygulama takip projesiyle tüm illerde anlık yapılan denetimler, canlı olarak takip ediliyor.

Personellerle yapılan bağlantılar sayesinde herhangi bir ildeki ekipten, uygulama hakkında bilgi alınıp, kaç araç denetlendiğinden, kaç ihlal tespit edildiğine ve uygulamanın ne süreyle devam edeceğine kadar canlı olarak denetleniyor.

81 İLDE 100 BİN KAMERA

Ülke genelinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ve ortalama hız tespit sistemlerinin anlık izlenebildiği merkezlerde, 81 ildeki 100 bine yakın Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla ülke trafiği canlı görüntüleniyor.

'Kaza Analiz Projesi' ile ülke genelinde meydana gelen kazaların tamamını en detaylı şekilde takibini yapan Trafik İzleme Merkezi ekipleri, anlık bildirimler veren trafik yoğunluğu haritasıyla da yollardaki yoğunlaşmaları takip ederek ilave tedbirler alabiliyor.

Ekipler, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü haritasını da takip ediyor.

BAYRAMDA HAVADAN DENETİMLER DEVAM EDECEK

Havadan denetimlerin, bayram süresince devam edeceği bilgisini paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Denetleme Müdürü Zafer Aydın, 37 ilde helikopter, 81 ilde de dronla havadan trafik denetimi gerçekleştirileceğini söyledi.

Aydın, "Hız ihlalleri bizim çok keskin bir noktamız. 2024 yılında meydana gelen 6 bin 351 can kaybının 3 bin 657'si hız kaynaklı. Yani bu da günlük ortalama 10 kişinin trafik kazasında hız kaynaklı hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Karayollarında mevcut yasal hız limitlerine uyarak araç kullanılması, can kayıplarını önleme noktasında çok önemli bir unsurdur" dedi.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLEREDE 3 BİN GİZLİ YOLCU

Bayram tedbirleri kapsamında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere 3 bin gizli yolcu görevlendirilmesi yapıldığını söyleyen Aydın, şöyle konuştu:



Gizli yolcularımız otobüs biletini kendisi alarak bir yolcuymuş gibi binen görevlilerimiz. Seyahat esnasında otobüs şoförlerinin kural ihlalleri yapıp yapmadıklarını denetliyorlar. Bununla birlikte güzergahtaki trafik denetimlerinin de kontroller ne şekilde yaptığı yönünde gerekli notlarını alarak varış noktasında eğer sürücülerin kural ihlalleri mevcut ise bunlarla alakalı bölge polisiyle beraber gerekli idari yaptırımları uyguluyorlar.

"ARAÇLARI ANLIK OLARAK HARİTA ÜZERİNDEN TAKİP EDİYORUZ"

Merkezde bulunan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'yle otobüslerin güzergahlardaki seyirlerinin, varış ve mola yerleriyle diğer durumlarının anlık takip edildiğini aktaran Aydın, riskli görülen otobüslerin güzergah üzerindeki ekibe bildirilerek incelendiğini söyledi.

Yolcu otobüslerine uygulanan denetimlere örnek veren Aydın, şöyle devam etti: